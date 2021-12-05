Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı | Kamu personel alımı güncel
Kamu personel alımı ilanları | Tarım ve Orman Bakanlığı 16 bin 500 işçi alımı yapacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler ise başvuruların ne zaman nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler sık sık güncel ilanların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı iş başvurusu kimler yapabilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı | Kamu personel alımı güncel
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin 500 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
10000 Yangın İşçisi alımı, 5000 Orman Muhafaza Memuru alımı, 1000 Orman Mühendisi alımı ve 500 Tekniker alımı yapılacak.
Alımların 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ise ilanın yayımlanmasıyla birlikte öğrenilecek.