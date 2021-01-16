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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 826 personel alımı yapılacağını, başvuruların da İŞKUR'un güncel ilanları yapılacağı bildirildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:40:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen ve başvuru yapan binlerce aday Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2021…

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 tarım işçisi istihdam edileceğini açıkladı. Bekir Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak.'' demişti.

Kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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