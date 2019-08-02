İŞKUR günlük iş ilanları büyük bir merakla takip edilmekte. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bakanlıklar da personel alımlarını İŞKUR üzerinden yapmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanını İŞKUR üzerinden yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR alımları için yayımlanan ilanda 1 Ağustos 2019 ile 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında ziraat mühendisi, endüstriyel bakım onarım, büro yönetimi ve yönetici asistanı ile inşaat boyacısı kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. işte Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR personel alım ilanları için tıklayınız