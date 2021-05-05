Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne geçici olarak işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanı yayınlamadan sonra başvuruların ne zaman yapılağının yanında Tarım ve Orman Bakanlığı hangi branşlarda işçi alımı gerçekleştireceği de sorgulanıyor. İşte kamu işçi almı detayları.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne geçici olarak yapılacak işçi alım kategorileri, Elektrikçi ve Laboratuar Temizlik İşçisi olarak ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alım şartları neler?

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi çalışma saatleri

Tarım ve Orman Bakanlığı belirli süreli (geçici) 5 ay 29 gün çalışılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı özel şartları neler?

-MEB onaylı "Ustalık Belgesi" (Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü)

-Üniversite onaylı “Bilgisayar Programcılığı Eğitimi Sertifikası”

-"Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Akımlarda Çalışabilme Belgesi"ne sahip olmak.

-SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek kaydıyla Elektrik ile ilgili en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 03.05.2021 – 07.05.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı

Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla Komisyon tarafından incelemek üzere 17.05.2021 -20.05.2021 tarihleri arasında Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne istenilen belgeler teslim edilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

Türkiye İş kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen, Müdürlüğümüzce kurulun Komisyon tarafından şartları tutan adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve dört katı yedek aday için 24.05.2021 tarihinde saat 14.00’da Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü A Blok Toplantı Salon’unda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi http:arastirma.tarimorman.gov.tr/zmmae internet sayfasında yayınlanacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri http:arastirma.tarimorman.gov.tr/zmmae internet sayfasında yayınlanacaktır. Kura Sonucu belirlenen adaylar http:arastirma.tarimorman.gov.tr/zmmae internet sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.