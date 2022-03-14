Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek olan uzman eller proje başvuru süresi merak ediliyor. Proje kapsamında; 2022-2024 yılları arasında, 81 ilde, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destek başvuruları ne zaman sona erecek?

Bilgisini, uzmanlığını kırsalda buluşturmak isteyenler bu projeden faydalanabilecek. Süresi uzatılan başvurunun son günü 15 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar sürüyor. Başvurmak isteyenler; https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı uzman eller projesi nedir, kimler başvuruda bulunur?

Her yıl 2000 proje desteklenecek ve yıllık 200 milyon TL hibe olarak verilecektir. 3 yıl boyunca 600 milyon TL, 6000 alanında uzman çiftçimize can suyu olacaktır. Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100.000 TL.'ye kadar hibe desteği verilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.