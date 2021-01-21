  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Bu ürünler artık üretilmeyecek
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Bu ürünler artık üretilmeyecek

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere göre, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi ürünlerin artık üretilmemesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:31:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Bu ürünler artık üretilmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yönetmeliğe göre, nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi ürünler üretilemeyecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı.

Taslağın bu haliyle Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi veren ürünler de nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos benzeri isimlerle üretilemeyecek.

Taslakta yer alan bir diğer hükümle de alkollü içkilerde kullanılan aroma vericilere ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemeyecek ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamayacak. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde yer alamayacak.

Düzenlemeyle sanayi tipi üretimde kullanılması gereken bütil alkolün, gıda sanayisinde kullanılması da önlenmiş olacak.

Yönetmelik taslağının, kamuoyu görüşünün alınmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Bu süreçte üreticilere geçiş süreci tanınması da öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feto'nun ablası ölünce sazı eline aldı! Haşhaşi FETÖ, tabanı böyle uyutuyor
Gündem

Feto'nun ablası ölünce sazı eline aldı! Haşhaşi FETÖ, tabanı böyle uyutuyor

15 Temmuz darbe girişiminin faili, CIA bağlantılı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ablası hayatını kaybederken örgüte yakın isim Ahmet Kurucan ..
Biden'ın el bastığı İncil'de dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Biden'ın el bastığı İncil'de dikkat çeken ayrıntı

46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'le ilgili bilinmeyen b..
Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...
Ekonomi

Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...

Türkiye Varlık Fonu stratejik hamlelere devam ediyor. Rusya ile 8,1 milyar liralık ortak fonda sözleşmeler tamamlanırken, Ceyhan petrokimya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay