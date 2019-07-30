Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ödemeleri ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi ödeneklerine ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli’nin yağlı tohum hububat desteği ödemelerine ilişkin açıklamasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ödemeleri ne zaman? sorusunun cevabı merak konusu oldu.30 Temmuz 2019 Salı 12:20
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçi ödeneklerine ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli’nin yağlı tohum hububat desteği ödemelerine ilişkin açıklamasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ödemeleri ne zaman? sorusunun cevabı merak konusu oldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bekir Pakdemirli, yağlı tohum hububat desteğinin kalan yüzde 30'luk kısmının 6 Ağustos Salı günü ödeneceğini çiftçilere müjdeledi.
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