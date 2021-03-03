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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı bilişim personeli alacak
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı bilişim personeli alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 15:26:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre adaylar belirtilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekindeki belgelerle birlikte; 08.03.2021 - 14.03.2021 tarihleri arasında  https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.  Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

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