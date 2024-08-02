Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Ahlaksızlığıyla işledikleri suçları örtmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar yargılanmaktan kurtulamayacaklar." ifadesini kullandı
Yumaklı, sosyal medya hesabından, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.
Zulümde ve alçaklıkta sınır tanımayan İsrail'in, hadsizlikte de sınırları aşmaya devam ettiğine işaret eden Yumaklı, "Ahlaksızlığıyla işledikleri suçları örtmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar yargılanmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir' anlayışıyla, İsrail zulmü karşısında sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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