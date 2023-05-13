Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Bakan Kirişçi’nin mesajı şöyle: “Tarım, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle hayati bir öneme sahiptir. Küresel ısınma, çevre sorunları, salgın hastalıklar ve çatışmalar nedeniyle gelişmiş ülkelerin bile gıda arz güvenliğine yönelik endişelerinin arttığı bir dönemde, eli öpülesi çiftçilerimiz sayesinde, stratejik tarım ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamadık. Bizler de son 21 yılda Türk tarımını, alın ve akıl teri döken çiftçimiz, üreticimiz ve yetiştiricilerimizin de gayretleriyle çok ileri bir düzeye taşıdık. Gazi Meclisimizde Türk tarımını daha da geliştirmek için 15 kanunu yasalaştırdık, yüzlerce ikincil mevzuatı yürürlüğe koyduk. Tarımsal desteği 1,8 milyar TL’den, 57,6 milyar TL’ye yükselttik. Tarımsal hasılamızı 25,1 milyar dolardan 2022 yılında yüzde 133 artışla 58,5 milyar dolara çıkardık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 8 katına çıkararak 30 milyar dolara ulaştırdık. Bu başarının en önemli mimarlarından biri de hiç kuşkusuz çiftçilerimiz ve üreticilerimizdir. Ülkemizin bereketli toprakları çiftçilerimizin ellerinde yoğrulmuş, tarlaya düşen her tohum onların sayesinde hayat bulmuştur. Aziz milletimizin köklü tarihinde daima çiftçilerimizin izi olmuştur. Bizler de ‘Sen Üret Yeter’ diyerek çiftçimizi daha fazla üretmesi için desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı çiftçilerimizin katkıları ile inşa edeceğiz. Bu vesileyle ülkemiz için üreten, hizmet eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum”