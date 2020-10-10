Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınına yönelik açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 300-400 hektarlık bir alanı kapladığını belirterek, "7 daire, 11 müstakil ev, 14 işyeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve Yangından 70 vatandaşında etkilendiğini açıkladı.

Pakdemirli, Bakanlık Yangın Yönetim Merkezi'nde Cuma günü çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, dün 9'u tarım, 16'sı orman yangını olmak üzere toplam 25 yangın çıktığını belirterek, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif olarak kontrol altına alınmayan yangın yok." diye konuştu.

Pakdemirli, Hatay'daki yangının saat 10.15 sularında başladığını, 13.00 sıralarında aynı bölge yakınlarında ikinci bir yangın çıktığını, Bakanlığın en deneyimli personelinin hızlıca olay yerinde olduğunu belirtti.

Yangının 300-400 hektarlık bir alanı kapladığı bilgisini veren Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometre hızla rüzgar esiyor, vadiler arasında en düşük 45 kilometre. Uçaklarımızdan birinde ufak bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Su giriş kapağı arızalandı. O uçak 3-4 gün çalışamayacak. "diye söyledi.

Pakdemirli, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personel ile müdahale ettiklerini, 15 ton su düşüren Kartal helikopterini bölgeye gönderdiklerini, uçağın tekrar faaliyete geçirileceğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarımız yangın sonrasında da devam edecek. Sabah inşallah İlk saatlerde yangına çok daha kontrollü bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz. Yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz. "diye konuştu.

Pakdemirli, yangının terörle bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Orman teşkilatımızın bu yangınların çıkışıyla ilgili terör kaynaklı olması konuda bazı kaygıları ve şüpheleri var. Şu anki işimiz öncelikle yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Hatay Valiliği bu konudaki çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor. Yangınların çıkması ile ilgili bazı görgü tanıklarının da olduğu yönünde bilgiler var." dedi.