Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınına yönelik açıklama:

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerlediğini, bu köylerin tahliyesini istediklerini belirterek, "Şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da yapıldığı saatler kısıtlı. Meskun mahallerde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zarar oluştu." dedi.

Bakan Pakdemirli, Manisa programı kapsamında Gördes Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Saat 10:15 sıralarında başlayan yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesi ve rüzgarın da saatte 70 kilometre hızla esmesinin yangını tetiklediğini söyledi.

Yangının meskun mahalde başladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarının rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edebildiğini söylemek gerekiyor." diye konuştu.

Pakdemirli, emniyetsiz uçuşlarla karşı karşıya kalmamak için helikopterlerin zaman zaman yere indiğini, bir yangın söndürme uçağında da arıza yaşandığına işaret ederek, "Su atar uçaklarımızın su aldığı kapaklardan birisi denizdeki yüksek dalga nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız hava şartları iyi olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımız, maalesef böyle bir arıza yaşadı." ifadelerini kullandı.

Yangının iki köye doğru ilerlediğine belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yangın, Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu köylerin tahliyesini istedik, şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da yapıldığı saatler kısıtlı. Meskun mahallerde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimizle en son görüştüğümde yangını bir noktada çalışmalarına yoğunlaştıklarını, hızlı bir şekilde kontrol altına almaya çalıştıklarını söylediler."