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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:23:52 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde çiftçilerle buluştu.

Tekirdağ programı kapsamında Malkara Süt Birliğini ziyaret eden Pakdemirli, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğinin yürüteceği "Anlık Süt Kayıt Sistemi Protokolü" imza törenine katılan Pakdemirli, Hayrabolu ilçesine geçerek belediyeyi ziyaret etti ve üreticilerle bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli'ye programlarında Vali Aziz Yıldırım ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül de eşlik etti.

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