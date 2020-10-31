  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu:
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu:

"Doğanlar Apartmanı'nda 21 daire var. Dairelerde birer kişi olsa en az 20 kişi olmalı, varsayılmalı diye düşünüyorum. Buradaki kesin net rakam ve net bilgi yok." - "(Kurtarılan Buse Hasyılmaz) Sağlıklı olması memnuniyet verici"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:26:14 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu:

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kaç kişinin olduğu konusunda net bilgi olmadığını bildirdi.

Apartmanın enkazında incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerinin enkaz altında, açıkta ve aç kimsenin kalmaması olduğunu söyledi.

Doğanlar Apartmanı'nda 21 dairenin olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dairelerde birer kişi olsa en az 20 kişi olmalı, varsayılmalı diye düşünüyorum. Buradaki kesin net rakam ve net bilgi yok ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Yedi kat, bu da tam anlamıyla enkaz haline dönüşmüş bir bina. Arkadaşlar hızlı bir şekilde tek tek katları kaldırarak, aşağıya doğru çalışıyorlar. Ara katlarda köpeklerin tespitiyle birlikte gerekli çalışmayı yapıyorlar. Ara katlardan da bulabildikleri vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar."

Pakdemirli, buradan az önce 2 kişinin çıkarıldığını, toplam sayının 20'yi bulabileceğini kaydetti.

Ekiplerin çalışmasının sessiz ve sabırla beklenmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Özellikle içeridekileri, göçüğün altındakileri düşünerek son derece sorumlu davranmamız lazım." dedi.

- "Göçüğün çok altındaki dehlize ulaşıldı"

Pakdemirli, telefonla konuştuğu ve göçük altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın hastaneye götürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sağlıklı olması memnuniyet verici. Ben 3 hamleyle 7. kata çıkmıştım ve Buse ile telefonla konuştuğumda, 'kaçıncı kattasın' dedim, 'birinci kattayım' deyince, 'nasıl ineceğiz oraya' dedim ancak ekiplerimizin AFAD'ın, STK'lerin iyi çalışma ve koordinasyonuyla göçüğün çok altındaki dehlize ulaşıldı. Ben ayrıldığımda 2 kişi sağ çıkarılmıştı. İki kişinin daha orada olduğu düşünülüyor. Babasına ulaşıldı, annesinin ölmüş olabileceğini düşünüyorum, arkadaşlar çalışıyordu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
İzmir deprem fay hattı sorgulama
Gündem

İzmir deprem fay hattı sorgulama

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD İzmir deprem fay hattı sorgulama işlemi merak ediliyor. Saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Se..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay