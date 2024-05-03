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Gündem Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Orman Benim Kampanyası açıklaması
Gündem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Orman Benim Kampanyası açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:01:00 -
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Orman Benim Kampanyası açıklaması

Muğla'da 'Orman Benim' kampanyası programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '(Orman Benim Kampanyası) Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek.' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da "Orman Benim" kampanyası programında konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında satır başları;

(Orman Benim Kampanyası) Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek.

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