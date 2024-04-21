  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Dev operasyon! 194 gözaltı var

Fotoğrafta görülen PKK ve MLKP terör örgütünün sözde liderlerinin Akıbetleri ne oldu? Tek tek açıklıyoruz

Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü

İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Avrupa'da 1'nciyiz
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Avrupa'da 1'nciyiz

Yeniakit Publisher
2024-04-21 13:11:43 - 2024-04-21 13:11:43
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Avrupa'da 1'nciyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin karma yem üretiminde Dünyada yedinci, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisine katılan Bakan Yumaklı “Yem sektörü, son dönemde önemli başarılara imza attı. 2023 sonu itibarıyla ülkemizdeki karma yem üreten işletme sayısı 1.624’ye yükseldi. Üretim kapasitesi de yıllık 34,3 milyon tona çıktı. Ülke olarak bu kapasitemizin yüzde 81’ini kullanıyoruz. Yıllık 28 milyon karma yem üretimiyle dünyada yedinci, Avrupa’da da en fazla üretim yapan birinci ülkeyiz” dedi.

Yeni bir üretim sezonu başında olunduğunu hatırlatan Yumaklı “Arpa ekim alanlarında geçen yıla göre yüzde 4’lük, buğday ekim alanlarında yüzde 7’lik artış var. 15 Mayıs’a kadarki yağışları çok yakinen takip edeceğiz. 1 Ekim 2023 ile 15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki yağışlarda, normaline göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 25 civarında artış oldu. Buğdayda ve arpada, yağışları dikkate aldığımızda 2023 yılı rakamlarını yakalayacağımızı; hatta geçeceğimizi söylemek istiyorum” açıklamasını yaptı.

DÜNYADA 7'NCİYİZ

Antalya’da düzenlenen 15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisinde konuşan Bakan Yumaklı “Yıllık 28 milyon karma yem üretimiyle dünyada yedinci, Avrupa’da da en fazla üretim yapan birinci ülkeyiz” dedi.

İbrahim Yumaklı kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı nereli?
İbrahim Yumaklı kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı nereli?

Biyografi

İbrahim Yumaklı kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı nereli?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı Mammadov’u ağırladı

Bakan Yumaklı'dan zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklama

Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklama

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23