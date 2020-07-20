Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Yeni Akit’e konuştu: 2021 sonunda hayvan ithalatı sıfırlanacak

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Gerek küçükbaşta olsun, gerek büyükbaşta, yeterliliğin olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Geçen yıl 800 bin civarında büyükbaş kesilmiş bu yıl 1.2 milyon hazırlığımız var. Geçen yıl 2.7 milyon küçükbaş kesilmiş bu yıl 3,5 milyon hazırlığımız var. Neredeyse hem küçükbaşta hem büyükbaşta yüzde 50 daha fazla hazırlığımız var. Şu anda hem kesim fiyatlarında hem et fiyatları seyreden son derece stabil bizim de kontrolümüzde gidiyor işin açıkçası. 2021 sonlarına kadar canlı hayvan ithalatını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Mücbir sebepler dışında Kovid olur, başka bir durum olur bunların dışında. Üreticimizi biz geçen yıldan bu yana ciddi manada destekledik. Üretici dostu politikaları benimsedik. 27-28 lira olan kesim fiyatları bugün 35-36 lira. Bence sağlıklı rakamlar bunlar. Bunun da üstüne çıkmaması için bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.

Üreticiyi koruyacağız

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: “İran’dan gelen karpuz çok yüksek bir koruma altında. Buna rağmen üreticiyi etkileyeceğini hissettiğimiz için Ticaret Bakanı ile konuştuk ve ithalatını durdurduk. Soğan, patatesin geçen yıl yaşadıklarımızın aynısını yaşamayalım diye ihracatına kısıtlama getiriyoruz dedik ama bu üretimin olduğu hasadın olduğu bir dönem değil, üreticiye zarar vermeden. Depodaki stokların durumuyla alakalı. Ancak stoklardaki Türkiye’ye yeter. Şimdi açtık. Sezon gelince de üreticiyi korumak lazım. Hakeza limonda çok bağırış çağırış kopardılar. Üreticisinden 2.8 liraya almış limonu, 5 buçuk lirayı beğenmiyor tacirlerimiz. Hepsi hepsi 40-50 bilemedin 100 tane. Ama sanki üretici ile ilgili bir farfara koparmaya çalışıyorlar. Buna da maalesef bir kısım medya alet oluyor getirip iki koli limonu yere atıyorlar bağırış çağırış kopartıyorlar. Hadi bakanlık müsaade etsin buna” ifadelerini kullandı.

“Rakamlar yalan söylemez”

“Bütün aldığımız fındık, hepsi toplam 80 bin ton” diyen Pakdemirli, “Geçen yıl biz 16 buçuk, 17 liradan ürün aldık. Toprak Mahsulleri Ofisi buradan 18 liradan mal sattı, 20 liradan sattı, 21 liradan sattı. En son elinde kalanları da 24 liradan sattı. Bütün aldığımız fındık hepsi toplam 80 bin ton. Sayın Kılıçdaroğlu 400 bin ton diyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun maalesef burada yanlış bilgiler veriyor. Ben kendisine bilgi verenlerin doğru bilgi vermediğini düşünüyorum. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Bizim aldığımız, sattığımız ortada. Burada partinin bilgilendirme mekanizması doğru olmalı. Biz, belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir bakan, özellikle yangınlar özelinde önemli tüm yangınlarda, hem Bakanlığın temsilcileri hem sevk ve idare de görevinin başında oluyor. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanımızın çok önemsemesi. Kendisiyle istişare ediyorum, en son Heybeliada yangınında çok hızlı bir şekilde en kısa sürede yangın mahalline ulaştık. Kabinede de Cumhurbaşkanımıza teşekkürde bulundum. Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı Türkiye’de böyle kurumsal bir kapasite olmazdı. Yangın çıktıktan sonra 400 ton suyu 2 saat içinde yangının üzerine bıraktık. Eğer bu yangının bir benzeri Amerika’da olmuş olsaydı bütün ada gitmişti. Yangın konusunda Türkiye’nin gerçekten dünyaya örnek olacak iyi bir kapasitesi var. Üzerinden siyasi rant elde etmeye devam etmeyin boşa demiyoruz” şeklinde konuştu.

“Tohumların yüzde 96’sı tamamen yerli”

Tohumun speküle edilen bir konu olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Bunun üzerinden hem siyasi hem haber rantı elde etmek isteyen çok kesimler var maalesef. Aslında yapıcı eleştirilere, münazaraya açık bakanlığımız ama maalesef tohum mevzusu çok yalan söylenilen konuların başında geliyor. 100 dönüm tarlanız var diyelim. Yerlilik oranı nedir? 100 dönüm tarlada 96 dönüm yerli, 4 dönümlük kısmında yabancılık var. Kendi kendimize yeterlilikte yüzde 96’dayız. Sertifikalı tohum üretimi artsın istiyoruz. Sertifikalı tohum üretiminde 150 bin tondan, 1 milyon 100 bin tona ulaştık. 8 mislinden daha fazla bir artış var. Son 2 yılda da yüzde 10’a yakın bir artış var. Aşağı yukarı son 2 yılda yüzde 10’luk bir büyüme, son 18 yılda ise 7-8 misli bir büyüme var. Türkiye’de bir defa GDO’lu tohum ne üretilir, ne ticareti yapılır ne de bu ürünler pazarlanır. Türkiye sağlıklı ürünler üreten ülkemiz ihracat pazarlarında da bu güzelliğini daha iyi pazarlaması gerekir. Karşılığında ihracat pazarında fiyat olarak karşılığını alamıyoruz. Türkiye, dünyanın en sağlıklı ürünler üreten ülkelerin arasında gelir. Peki Sertifikalı Tohum nedir? İşletme içerisinde bir tesisten geçirip kötülerle iyileri ayırmaktır. Bir avuç tohum aldığınız zaman bir avuç tohumu toprağa serdiğimizde size en iyi verimi verecek yüzde 100’ünün çıkacağından veya yüzde en yüksek kısmının çıkacağından emin olduğunuz bir tohum çeşididir” ifadelerini kullandı.

Yerli traktörde seri üretime geçiliyor

Yerli traktörün yüzde 50 kısmının seri üretime geçeceğini ifade eden Bekir Pakdemirli, “Yerli traktör tabii ki yüzde 50 kısım artık seri üretime geçmektir. Şu anda üreten firma ile Ziraat Bankası arasında ortaklık ilişkisi var. Onun için de ilk müşterisi biziz. Bizim yeniliklere çok hızlı adapte olan insanlarımız var. Öyle ama bu adaptasyon sürecinde de önce görmek istiyoruz. O yüzden biz illere birer ikişer tane traktörden bu şekilde gönderdikten sonra hızlı bir şekilde siparişlerin artacağını bu işin yaygınlığının artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da elektrikli traktör ile ilgili desteklerimizin de artacağını söyleyebilirim. Ama bundan sonra daha fazla desteklemek lazım. Çiftçilerimize derdini sorduğumuzda hemen mazottan bahsediyor, giderlerden bahsediyor gübreden bahsediyor. Demek ki giderlerden bir tanesini halletmiş oluruz. Günlük 200-250 lirayı geçen çiftçimiz günlük 25 liralık şarjla günü geçirilebilecek vaziyete gelecek. Bunun anlamı şu, üretkenliğini arttıracak eğer o bölgede boş tarla varsa belki onu kiralayacak. Onu da üretecek. Çünkü elindeki sermayesi yeni ekimlere yetmeye başlayacak” bilgisini verdi.