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Gündem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçak havada arızalandı
Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçak havada arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçak havada arızalandı. Uçak, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 11:53:00 - 2021-04-16 12:13:29
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçak havada arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı.

Haberler.com'un aktardığına göre; Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı.

Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Açılış için gidiyordu

Bakan Pakdemirli'nin Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gittiği öğrenildi. Bakan Pakdemirli' in skorsky helikopterle Şırnak'a gideceği belirtildi.

Havada korku dolu anlar

Öte yandan Pakdemirli ve beraberindeki yolcuların arıza nedeniyle yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kimsenin yara almadığı talihsiz olayda, yolcuların yaşadığı panik yüzlerinden okundu.

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Yorumlar

1905

sayın bakanım geçmiş olsun yüce rabbim sizileri kazalardan korusun inşallah
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Murat aydın

... hüküm sahibi yalnızca ALLAH'tır!
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