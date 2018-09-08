Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üretime her anlamda destek vereceğiz

2. Ağrı Bal Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ve kurum amirleri ile arı kostümlü kıyafet giyen çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Bakan Pakdemirli, daha sonra beraberindekilerle Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen 2. Ağrı Bal Festivali'ne katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara iletti.

Hizmet yarışında milletin hizmetkarı olduklarını belirten Pakdemirli, "Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Siyaseti ne için yapıyoruz, Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Siyaseti millet için milletin refahı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye'nin enerjisini israf eden parlamenter sistemin miadı dolmuştur, dolmuştu. Biz de 24 Haziran'da yeni bir yönetim sistemine geçtik. Yeni dönemin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyacın sonucudur, Türkiye artık prangalarından kurtulmuştur." diye konuştu.

Pakdemirli, ülke olarak 2023, 2053 hedefleri ve 2071 vizyonlarının olduğunu vurgulayarak, bu hedefler doğrultusunda daha çok çalışacaklarını bildirdi.

Birlik ve beraberliklerini muhafaza ettikleri sürece 21. yüzyılın, Türk yüzyılı olacağını anlatan Pakdemirli, "Güçlü ve lider ülke Türkiye'yi hep beraber inşallah inşa edeceğiz. Ben sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum." dedi.

"Arı kadar arıcılık da özeldir"

Hazreti Mevlana'nın "Bal her ağızda tatlıdır." sözünü hatırlatan Pakdemirli, balın insanlığa bahşedilen en güzel nimetlerden olduğunu anlattı.

Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin bulunduğunu ve Nahl'ın Arapça'da "arı" anlamına geldiğine işaret eden Pakdemirli, "Cenab-ı Allah'ın bu sureye arı ismini vermesinde büyük hikmetler vardır. Yüce Allah bu sure ile arı ve arı ürünlerinin ne kadar değerli, ne kadar özel olduğunu bize bildirmiştir. Bu yüzden arı kadar da arıcılık özeldir. Arıcı kardeşlerimin ne şartlarda çalıştığını iyi biliyorum. Arıcılık bir sabır işidir, bir aşktır, bir tutkudur. Arıcılık olsa olsa arı gibi çalışmaktır. Milyarlarca işçinizin çalıştığı bir işletme düşünün, işte aracılık böyle bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Dünyada mevcut ballı bitki tür ve çeşitlerinin yüzde 75'inin Türkiye'de olduğunu ve 40'ın üzerinde ülkeye bal ihracatının yapıldığına işaret eden Pakdemirli, bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldıklarını vurguladı.

"Ekmeğe yeni yıla kadar zam yok"

Ağrı'da bal üreticilerine ve çiftçilere verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretime her anlamda destek vereceğiz. Ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizi topla tüfekle yıkamayanlar, dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar. Buğdaya, una, ekmeğe zam geliyor diyerek vatandaşımızı zul edenlere milletçe milli bir duruş sergileyerek, gereken cevabı veriyoruz. Dün ben de bu konuda çok spekülasyon olduğu için sabahtan tüm zincir mağazalarımızı aradım. Yani Türkiye'de 81 ilimizdeki yerleşik ulusal mağazalarımızı aradım ve 'siz ekmekle ilgili ne düşünüyorsunuz' dedim onlar da 'biz yeni yıla kadar kesinlikle zam yapmayacağız, zarar bile etsek zam yapmayacağız' dediler. Ben de dün televizyonlara çıktım dedim ki 'ben fakirin, fukaranın vatandaşın ekmeğini oynatmıyorum, bu spekülasyonlara yeter, yeni yıla kadar ekmeğe zam yok' diye televizyondan haykırdım."

"Artık aslan sahneye çıkmıştır"

Fırıncılar Federasyonu'na hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Türkiye Cumhuriyeti çok kadim bir devlettir. Avcının hikayesi ise aslan ortaya çıkana kadardır. Artık aslan sahneye çıkmıştır, takke düşmüş, kel görünmüştür. Aziz milletimiz kendisine oynanan oyunun farkındadır. Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağrı Valisi Elban da geçen yıl kentte coğrafi koşulların uygun olmasına karşın yeterli düzeyde bal üretiminin yapılamadığını belirterek, bal üretimini artırılması ve arıcıların ürünlerini pazarlayabilmesi için geçen yıl bal festivalinin ilkini düzenlediklerini aktardı.

Elban, 2. Ağrı Bel Festivali'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi de Ağrı balının özellikleri hakkında katılımcılara bilgi vererek, insan sağlığına faydalarını anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin konuşmasında Ağrılı bal üreticilerine ve çiftçilere yapılan destekler hakkında teknik bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Oyunun sonunda ekipteki bir kişi, açtığı Türk bayrağını Bakan Pakdemirli'ye verdi. Pakdemirli'de bayrağı üç kez öpüp alnına koyduktan sonra yanına aldı.

Mahalli sanatçıların yöresel türküleri seslendirdiği festivalde, bal yarışmasında dereceye giren bal üreticilerine hediyeleri takdim edildi.

Bakan Pakdemirli, festivalin sonunda bal stantlarını gezerek, balın tadına baktı, üreticilerle sohbet etti.