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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO, fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattı
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO, fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:32:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO, fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.

Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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