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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ödemeler en kısa zamanda hesaplarda olacak

Çiftçilere ve hayvancılık yapan vatandaşların ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:12:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ödemeler en kısa zamanda hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere ve hayvancılık yapan vatandaşların ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"En kısa sürede ödemeler hesaplara yatırılacak"

Pakdemirli, "Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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