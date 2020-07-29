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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mısır alım fiyatı) Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 23:08:17 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Mısır alım fiyatı) Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik"
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