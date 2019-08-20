Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.20 Ağustos 2019 Salı 18:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.
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