Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

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