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Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki b
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki b

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:22:24 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki b
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