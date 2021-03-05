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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde verdi: Ödemeler bugün başlıyor
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde verdi: Ödemeler bugün başlıyor

Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:25:00 - 2021-03-05 16:31:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye müjde verdi: Ödemeler bugün başlıyor

Tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 376.743.190 TL destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır."

 

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