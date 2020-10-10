  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:13:11 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...
Dünya

Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini belirtti.

Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik
Dünya

Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen toplantı sonrası ateşkes kararı çıksa da Ermenistan kalleş saldırılarına devam ediyor. Azerba..
Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar
Dünya

Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, ka..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay