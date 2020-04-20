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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AA Özel Yayını"na konuk olacak

2020-04-20 21:38:02 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AA Özel Yayını"na konuk olacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Pakdemirli, yarın saat 11.00'de başlayacak "AA Özel Yayını"nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tarım ve hayvancılık alanında alınan tedbirler, çiftçilere yapılacak destek ödemeleri, ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerine yönelik önlemler ve Türkiye’nin gıda stokuna ilişkin açıklamalar yapacak.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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