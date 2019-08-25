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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin: “Sahtekarlara gereken önlemleri alacağız”

Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın ilk bal hasadını yaptı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:54
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin: “Sahtekarlara gereken önlemleri alacağız”

Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın ilk bal hasadını yaptı. Metin, vatandaşın sağlığını tehlikeye sokacak sahte bal üreticilerine karşı, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu sahtekarlara gereken önlemleri alacağız, gerekli müeyyideleri de en sert şekilde uygulayacağız” dedi.


Muş merkeze bağlı Soğucak köyünde Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aydın Bağlam’a ait 450 arılı kovanda bal hasadı yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, kovandan bal çıkararak, üreticilere bol kazanç dileklerinde bulundu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin’e Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Müdür Yardımcıları Mehmet Gündoğdu ve Dr. Ferit Yıldız, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay ile kurum personelleri eşlik etti.


Bal hasadının ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, “Başkanımızın kovanlarından başladık. Burada 450 bal kovanı var. İnşallah Muş’un bu balını hem Türkiye’ye hem dünyaya pazarlayacak adımları Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Muş’ta gerçekleştireceğiz. Bugün ilk bal hasadımızı yapmış bulunuyoruz. Altın sarısı balımız hem organik hem de her şeyi ile bütün bir besleyici. Şu anda bir kovana yılda 15 lira desteğimiz var. Ama biz bu destek çeşitlerimizi arttıracağız. Özellikle arı yetiştiricilerimizin sayısını çoğaltacağız. Daha kaliteli arı, bal üretimi destekleyeceğiz. Özellikle katma değerli ürünler noktasında da gerekli desteğimizi vereceğiz” dedi.



“Sahtekarlara gereken önlemleri alacağız”


Bal yerine şeker ve glikozu vatandaşlara bal diye satan sahtekarlara karşı önlemler aldıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Metin, “Bal hususunda yıllardan beri bazı sahtekarla çıkıyor. Ne yazık ki bal üretiminde bir takım oynamalarla şeker, glikoz gibi bu tür şeylerle bal diye sattıkları sahte ürünler oluyor. Bunlarla ilgili de sert mücadele ortaya koyuyoruz. Yeterli olmayan yerde de gerekli mevzuat çalışmalarını ihtiyacı olan yerlerde yapacağız. Ama denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Bunu hep birlikte yapacağız. Hem arıcılarımız hem bunların bağlı bulundukları birlikler hem de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu sahtekarlara gereken önlemleri alacağız, gerekli müeyyideleri de en sert şekilde uygulayacağız. O nedenle bu konuda ihbarlar bekliyoruz. Vatandaşımızın tüketici olarak kandırıldığı yerde bizler gerekli müdahaleyi yaparız. O nedenle Alo 174’e vatandaşımızın sahte ve sağlığa zararlı kabul ettikleri, şüphelendikleri bütün ürünlerde veya beyan edilenin aksine bir ürün elde ettiklerini gördüklerinde hemen ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Bu kapsamda hem gerekli müdahaleyi yapıyor, hem onların satıcısını hem perakendecisini, üreticisini yerinde bulup, tespit edip yok ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bal hasadının ardından köyden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:54
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