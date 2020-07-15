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Ekonomi

Tarım ÜFE Haziran’da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:15:00 -
Tarım ÜFE Haziran’da arttı

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.45 artışla 178.64 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.29 yükseldi. Endekste kapsanan 82 maddeden, 23 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 

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