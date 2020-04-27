Tarım sertifika sahiplerine vize zorunluluğu kaldırıldı

Tarım yayımcısı ve danışmanı sertifikalarının vize edilmesi zorunluluğu çıkarılan yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte" değişiklik yapılmıştır. Resmi Gazetede yayınlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tarım yayımcısı/danışmanı sertifikaların vize edilmesi başlığını kapsayan 17’nci madde sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir. Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder hükmü yürürlükten kaldırılmış ve geçici madde 7 eklenmiştir” denildi.

Çıkan yönetmelik gereği sertifika sahiplerinin üç yılda bir vize yaptırma zorunluluğu yürürlükten kalkmış olup adı geçen yönetmeliğe www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.