Tarım sektörünü fonlamaya devam ediyor

Akit Ekonomi

Ziraat Bankası AŞ (Ziraat Bankası), hem yatırım iştahını arttırmak hem de üretime ve ihracata ivme katma için hummalı bir çalışma yürütüyor. Pandemi döneminde öne çıkan tarım sektörünü atağa kaldırmayı amaçlayan banka, gerek bireylerin gerekse firmaların kredi taleplerini geri çevirmiyor.

Refahı arttırmakta kararlı

Kalkınma ve refahı arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Gelinen aşamada tarımın ülkemiz için hayati önem taşıdığını biliyor ve bu alanı daha da büyütmeye odaklanıyoruz” dedi.

Ekonomiye güç katıyor

Tarım sektörünün ekonomiye güç kattığını anlatan Aydın, şunları kaydetti: “Sektörde aktif rol oynayan şirketleri kuvvetlendirmeyi, kaliteli ve verimli üretimi teşvik etmeyi esas alıyoruz. Bir yandan küçük aile işletmelerini geliştirmeyi bir yandan modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli firmaların kurulmasına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Gayemiz kaynakların daha etkin kullanılması ve ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması için tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, zirai ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasıdır. İlaveten kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasıdır.”

Aynı gemideyiz

Ayrıca üreticilerin, tüccarların ve ihracatçıların krediye erişimlerini kolaylaştırdıklarını belirten Aydın, “Reel sektörle finans kesiminin ayrılmaz bir bütün olduğunu biliyoruz. Birinin rahatsızlığının diğerini de etkilediğini görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzun farkında olup likidite taleplerini karşılama gayretindeyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Hüseyin Aydın, pandemiyle mücadele sürecinde finans sektörünün bireysel ve kurumsal kredi ihtiyacına süratle cevap verdiğini söyledi. Aydın, “Zorlu süreçte sosyal ve ekonomik hayatın devamı için tüm tedbirler alındı. Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemi kesintisiz olarak çalıştırıldı. Bu sayede çek, senet ve kredi kartları gibi araçlarda tahsilat oranı makul düzeylerde seyretti. Bankalar, sorunlu kredide iyi bir yönetim sergiledi. Yapılandırmaya ve yeniden vadelendirmeye hız verilerek aktif kalitesi yönetimindeki etkinlik daha da arttırıldı” diye konuştu.

Büyüme trendi devam ediyor

Bankaların kredi hacimlerini büyütmeye devam ettiklerini aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Salgın döneminde bankacılık sektörü, iş yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi. Teknolojik altyapıyla müşteriye verilen hizmetleri şube dışı ve ağırlıklı olarak dijital kanallarla sunma konusunda maharetini ortaya koymakla birlikte zorunlu haller dışında banka şubeleri açık tutuldu. Ancak bu tür dönemlerde daha belirgin görüldüğü üzere kaynak talebi, finansal sistemin yüzde 90’ını oluşturan bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti. Bu çerçevede bankacılık dışı finansal sektörün büyütülmesi, kurum ve araç çeşitliliğinin arttırılması, sermaye piyasaları ile sigortacılık sisteminin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çalışmalar hızlandırılmalı Finansal sistemin güçlenerek büyümenin finansmanına ve şokların yönetilmesine daha fazla katkı vermesine imkân sağlanması konusunda desteklerinizle bu yolda başlatılan çalışmaların daha da hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”

Başarılı grafik

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadelede ön planda olan Ziraat Bankası, ilk 6 ayda başarılı bir grafik ortaya koydu. Bankanın 2019 sonunda 649.7 milyar lira olan aktif büyüklüğü 2020’nin ilk yarısında yüzde 22.5 artarak 796.6 milyar liraya çıktı. Kredi hacmi de yüzde 24.5 artarak 447.9 milyar liradan 557.9 milyar liraya yükseldi. Toplam varlıklar içinde yüzde 68.9 olan nakdi kredilerin oranı yüzde 70’e dayandı. Gayri nakdi krediler de dahil toplamda sağlanan finansman desteği 700 milyar liraya yaklaştı. Ziraat Bankası’nın kredi hacmi ilk çeyrekte 480.8 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Covid-19’un damgasını vurduğu ikinci çeyrekte 77.1 milyar lira kredi kullandıran bankanın 6 aylık net kârı da yüzde 60 artarak 4.5 milyar lira oldu. Brüt kârını yüzde 100 arttırıp 19.5 milyar liraya taşıdı.

7.8 milyon kredi kartı

Tarım kredilerinin bakiyesi ikinci çeyrek sonu itibarıyla 72.4 milyar liraya ulaştı. Kredili müşteri sayısı yaklaşık 689 bini buldu. Ziraat Bankası’nın ikinci çeyrek sonu itibarıyla kredi kartı adedi 7.8 milyon olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de 400’e yakın ilçe ve beldede hizmet veren banka tarafından emekli maaşlarını bankadan alan müşterilere 2.6 milyar TL promosyon ödemesi yapıldı