Tarım sektöründe rekor ihracat!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 783 milyon 227 bin dolara yükseldi.

Tarım ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 2 milyar 744 milyon 31 bin dolara çıktı. Tarım sektörü böylece aylık bazda tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu.

Eylülde sanayi ihracatı yüzde 29,8 artarak 15 milyar 871 milyon 621 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 39,1 yükselerek 584 milyon 371 bin dolara çıktı.

Tarımda en fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 847 milyon 634 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 657 milyon 756 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 300 milyon 557 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 230 milyon 568 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 203 milyon 321 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 203 milyon 194 bin dolarla fındık ve mamulleri, 160 milyon 433 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 101 milyon 303 bin dolarla tütün, 30 milyon 30 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 9 milyon 235 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım grubu, bünyesindeki 10 sektörün 9'uyla atağa kalktı

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u geçen ay ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 57,4 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 45,8, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 31,8, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 28, meyve sebze mamulleri yüzde 21,9, yaş meyve ve sebze yüzde 17, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 14, tütün yüzde 11,7, kuru meyve mamulleri yüzde 8 ihracat artışı kaydetti.

Fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı ise eylülde yüzde 8,5 azaldı.

Tarım ihracatında Irak ön planda

Tarım sektörü, geçen ay en fazla ihracatı Irak'a yaptı. Sektör, Irak'a 359 milyon 437 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Tarım sektörü, eylülde Almanya'ya 192 milyon 453 bin dolar, ABD'ye 145 milyon 645 bin dolar, Rusya'ya 102 milyon 449 bin dolar, Hollanda'ya 70 milyon 938 bin dolar, İspanya'ya 35 milyon 276 bin dolarlık ihracat yaptı.

Tarım ihracatının il bazındaki performansına bakıldığında ise aslan payı İstanbul'un oldu. İstanbullu şirketler, geçen ay 708 milyon 434 bin dolar tutarında tarım ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde İzmir 350 milyon 202 bin dolar, Gaziantep 333 milyon 738 bin dolar, Mersin 154 milyon 720 bin dolar, Antalya 80 milyon 750 bin dolar ve Muğla 50 milyon 229 bin dolarlık tarım ihracatı yaptı.