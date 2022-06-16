Tarım savaşları devam ediyor! 'Rusya gıdayı silah yaptı'

Vilsack yaptığı açıklamada, “Şubat ayından bu yana dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı haksız yere işgaline ve bunun tarımsal üretime, ticarete ve en önemlisi gıda güvenliğine neden olduğu bozulmaya tanık oldu” dedi.

Rusya'nın eylemlerinden yalnızca Ukrayna halkının etkilenmediğine dikkat çeken Vilsack, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna'da üretilen tahıllara ve diğer temel gıda maddelerine ihtiyaç duyan Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler için de büyük tehditler oluşturduğunu belirterek, “Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor ve bu tarım camiasının dayanamayacağı ve katlanmayacağı bir şey” dedi.

"Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım"

Ukrayna'nın dünyanın desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Vilsack, Ukrayna Gıda Bakanı Mykola Solskyi’ye ABD’nin Ukrayna'nın tarım sektörünün yeniden inşası ve güçlendirilmesine yardımcı olacağını taahhüt ettiğini ifade ederek, “Bu Mutabakat Zaptı, uluslarımız arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek ve üretkenliği artırmak, tedarik zinciri sorunlarını ele almak ve gıda güvenliği zorluklarını belirlemek için ortak gücümüzden yararlanacaktır. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve uygulandığında küresel gıda güvensizliği ile birlikte daha iyi mücadele etmemizi sağlayacak” dedi.

3 yıl boyunca yürürlükte olacak olan Mutabakat Zaptı ile ABD ve Ukrayna, üretkenliği artırmak ve her iki tarım sektörünü geliştirmek için mahsul üretimi, gelişen teknolojiler, iklim, akıllı uygulamalar, gıda güvenliği ve tedarik zinciri konularında tutarlı bilgi ve uzmanlık alışverişi üzerinde çalışacaklar.



ABD Tarım Bakanlığının Dış Tarım Servisi ise, Ukrayna'ya hayvan sağlığı, biyogüvenlik, sıhhi ve bitki sağlığı kontrolleri için teknik yardım sağlayacak.