  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O yalancıdan büyük pişkinlik! Senin gibiler olmaz olsun...

Petrol, su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine mali hasarı, hesapları değiştirdi! İşte 84,1 milyar dolar tahmini

Enkazdan 150 saat sonra kurtarılmıştı... Bakan Fahrettin Koca minik kızı ziyaret etti

Genç kızın enkaz altında yaşadıkları yürekleri dağladı! Vefat eden annesini 3 gün boyunca beslemiş

Tatil süresi değişti! Milli Eğitim’den 10 il için yeni karar

Yine bir yağmacı merdivenden düştü

TCDD duyurdu: Depremzedelerin tahliyesi ücretsiz yapılacak

Türkiye depremi dünyada manşet oldu! Antakya’dan gelen bakın o kare: 'mucize' için bekliyor!

Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü

TOKİ'nin konutları depremden dimdik çıktı!
Aktüel Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden flaş dev adım: Deprem bölgesine tonlarca ayçiçeği yağı gönderildi!
Aktüel

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden flaş dev adım: Deprem bölgesine tonlarca ayçiçeği yağı gönderildi!

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderdi. Flaş gelişme tüm Türkiye'ye duyuruldu. İşte detayları...

Yeniakit Publisher
2023-02-12 19:28:00 - 2023-02-12 19:37:30
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden flaş dev adım: Deprem bölgesine tonlarca ayçiçeği yağı gönderildi!

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamada, afet sonrası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini ve bölgeye 10 ton ayçiçeği yağı gönderme kararı aldıklarını bildirdi.

KARADENİZBİRLİK'ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderildi

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki fabrikadan yardım tırlarının yola çıktığını aktaran Erarslan, şunları kaydetti:

"Bu büyük felaketin yaralarını en kısa sürede sarabilmek en büyük temennimizdir. Halkımızın yardımseverliği, dayanma gücü ve birlik beraberliğe olan inancı ile en kısa zamanda yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Flaş açıklama! Mehmet Tahmazoğlu duyurdu: Tepki gösterdi, uçak gemisi gönderme talebi yanlış
Flaş açıklama! Mehmet Tahmazoğlu duyurdu: Tepki gösterdi, uçak gemisi gönderme talebi yanlış

Gündem

Flaş açıklama! Mehmet Tahmazoğlu duyurdu: Tepki gösterdi, uçak gemisi gönderme talebi yanlış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23