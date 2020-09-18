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Ekonomi Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü "aktif" büyüdü
Ekonomi

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü "aktif" büyüdü

Sektördeki firmaların aktif büyüklüğü 10 yılda 6 katına çıktı - Firmaların brüt satışları 2010-2019 döneminde yüzde 570 artışla 43,6 milyar liraya yükseldi - Söz konusu dönemde firmaların öz kaynakları da 4,1 katına ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:01:13 -
Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü "aktif" büyüdü

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2010-2019 yıllarında yaklaşık 6 katına çıkarak 52,8 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2010'da 9,2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2011'de 12,5 milyar liraya, 2012'de 15,5 milyar liraya, 2013'te 19,3 milyar liraya, 2014'te 22,4 milyar liraya, 2015'te 26,5 milyar liraya, 2016'da 28,9 milyar liraya, 2017'de 36,3 milyar liraya, 2018'de 45,6 milyar liraya ve 2019'da 52,8 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2010-2019 döneminde yaklaşık 6 katına çıktı.

- Öz kaynaklar 4,1 katına yükseldi

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2010'da 4,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2019'da 17,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda 4,1 katına çıkmış oldu.

- Brüt satışlar yüzde 570 arttı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2010-2019 döneminde yüzde 570 artışla 6,5 milyar liradan 43,6 milyar liraya yükseldi. Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2010-2019 döneminde brüt yurt içi satışları 5,4 milyar liradan 36,8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 943 milyon liradan 6,1 milyar liraya ulaştı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2010-2019 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

Tarım, ormancılık ve balıkçılık (bin lira)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aktifler

9.203.374

12.488.495

15.480.649

19.306.354

22.370.196

26.458.491

28.871.915

36.319.804

45.582.664

52.792.807

Öz kaynaklar

4.353.536

5.265.010

6.368.180

7.243.793

8.067.105

9.265.174

10.174.050

12.959.572

15.515.947

17.852.835

Brüt satışlar

6.502.245

8.545.768

10.084.859

12.101.677

14.921.117

17.584.469

18.855.729

26.504.659

34.196.901

43.606.220

Yurt içi satışlar

5.436.674

7.380.245

8.722.507

10.343.065

12.872.781

15.295.038

17.207.494

23.735.875

29.169.733

36.753.882

Yurt dışı satışlar

942.856

994.109

1.148.926

1.494.801

1.776.999

1.940.150

1.308.840

2.315.365

4.422.875

6.079.591



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