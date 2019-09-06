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Tarım Orman Şurası’na vatandaşlardan yoğun ilgi

Tarım ve ormanın 25 yıllık yol haritasını şekillendirmek üzere yola çıkılan Tarım Orman Şurası’na vatandaşlardan yoğun ilgi geliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 10:37
Tarım Orman Şurası’na vatandaşlardan yoğun ilgi

Tarım ve ormanın 25 yıllık yol haritasını şekillendirmek üzere yola çıkılan Tarım Orman Şurası’na vatandaşlardan yoğun ilgi geliyor. Bugüne kadar şuraya 7 binden fazla görüş geldi.


15 yıl aranın ardından yapılacak olan ve ilk defa tüm Türkiye’nin söz sahibi olabileceği bir platform oluşturmak için yola çıkılan 3. Tarım Orman Şurası için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların önerileri ve görüşleri ile sürece doğrudan katılım sağlayabileceği Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet adresi https://sura.tarimorman.gov.tr‘de yer alan “Görüş Bildir” sayfasına öneri yağdı. Şuranın tanıtım toplantısının yapıldığı 17 Temmuz’dan bu yana 7 bin 285 görüş bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “15 yıl önce gerçekleştirilen ikinci şûrada 11 çalışma grubunda 455 katılımcı bulunurken, geniş kapsamlı olması için çalışılan 3. şuranın 21 çalışma grubunda üreticiden dernek, meslek odası, sendika temsilcisine, öğretim üyelerinden emeklilere kadar toplamda bin 611 üye yer alıyor. Şimdiye kadar gelen 7 binden fazla öneride en çok ‘genel’ konular başlığında (2 bin 113) görüş bildirilirken, bitkisel üretim ve bitki sağlığı (bin 126), hayvansal üretim ve hayvan sağlığı (bin 31) konuları da vatandaşlarımızın yoğunlukla önerilerini sunduğu alanlar oldu. Şura için toplumun hemen her kesiminden duyarlılıkla görüşler iletilirken, bu mesajlar 21 çalışma grubunun toplantılarında bir bir değerlendirmeye alınıyor. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet adresi https://sura.tarimorman.gov.tr‘de yer alan ’Görüş Bildir’ sayfası değil, ÇKS’ye(Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı 1,6 milyon çiftçimize ve sektörün tüm paydaşlarına SMS kanalıyla ulaşılarak da katkıları talep ediliyor. Bütün öneri ve görüşlerin titizlikle ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi Ekim ayına kadar devam edecek. Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan kararlar, Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:37
  1. doğa

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