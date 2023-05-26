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Ekonomi Tarım Kredi’den son dakika açıklaması! Müjdeyi böyle verdiler
Ekonomi

Tarım Kredi’den son dakika açıklaması! Müjdeyi böyle verdiler

Yeniakit Publisher
2023-05-26 21:55:00 -
Tarım Kredi’den son dakika açıklaması! Müjdeyi böyle verdiler

Tarım Kredi, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri faaliyetlerle tarımsal girdi fiyatlarını düşürerek üretimi desteklediklerini aktardı.

Tarım Kredi, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri faaliyetlerle tarımsal girdi fiyatlarını düşürerek üretimi desteklediklerini aktardı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince, Twitter hesabından, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Merkez Birliği ortakların ve üreticilerin fiyat artışlarından etkilenmemesi, uygun maliyetlerle girdi temin ederek alım güçlerinin desteklenmesi ve tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması için yoğun şekilde çalışıldığı belirtilerek, tarımsal girdi fiyatlarının düşürerek üretimin desteklendiği ifade edildi.

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının öncelikli tutulduğuna dikkat çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
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"Son 1 yılda, ortaklarımıza ve çiftçilerimize tedarik ettiğimiz tarımsal girdileri artırdık. 15 Mayıs 2023'te, 2022 yılının aynı dönemine göre tedarik ettiğimiz üre gübresi miktarı yüzde 16,5 artarak 288 bin 500 tondan 336 bin 60 tona, amonyum sülfat gübresi miktarı yüzde 17,9 yükselerek 53 bin 715 tondan 63 bin 350 tona, DAP gübresi miktarı yüzde 79,3 artarak 28 bin 750 tondan 51 bin 550 tona ve nitro power gübresi miktarı da yüzde 43,3 yükselerek 61 bin 245 tondan 87 bin 745 tona ulaştı. Tedarik edilen kimyevi gübre miktarı da 15 Mayıs 2023 itibariyle 802 bin tona çıktı."

Öte yandan paylaşımda 15 Mayıs 2023'te, 2022 yılının aynı dönemine göre, tedarik edilen karma hayvan yemi miktarının da yüzde 10,5 artarak 674 bin tondan 745 bin tona yükseldiği aktarıldı.

 

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