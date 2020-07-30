Tarım Kredi'den rekor arpa alımı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) 220 bin ton arpa alımı ve bunun için ödenen 250 milyon lira ile geçen yılın tamamında alınan arpa miktarını şimdiden geçti. Böylece yılın 7 ayında arpa alımında rekor seviyeye ulaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım Kredi'nin, kooperatiflerin hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin artırılması, iştirakleri ve iş birliği kurulan özel sektör firmalarının ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri her yıl artarak devam ediyor.

Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanında piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda da sorumluluk üstlenen Tarım Kredi, ürün alımlarıyla yine çiftçilerin ilk adresi oldu.

- 990 kooperatifle ürün alınıyor



Tarım Kredi, 2019'da toplamda 1 milyar 250 milyon lirayla 760 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Sözleşmeli üretim modeliyle 6 bin 800 üreticiden kooperatifler aracılığıyla 300 bin ton ürünü 400 milyon lira bedelle aldı. Tarım Kredi, geçen yıl ürün alım faaliyetlerini 990 kooperatifte sürdürdü.

Üreticilerden geçen yıl 138 bin ton yaş meyve sebze alımı yapılırken, ortaklardan alınan ürün çeşidi 255'e ulaştı. Bu yıl içinde en az 300 çeşit ürünün kooperatiflerce alınması planlandı. 2020 hasat heyecanının başlamasıyla Tarım Kredi, 157 milyon lira bedelle 44 bin ton yaş meyve sebze, 46 milyon lira bedelle 20 bin ton çiğ süt, 21 milyon lira bedelle 6 bin 600 ton çay, 11 milyon lira bedelle 2 bin 200 ton çeltik, 67 milyon lira bedelle 39 bin ton buğday başta olmak üzere toplam 281 bin ton ürünü 540 milyon lira bedelle üreticilerden aldı.

Üreticilere 220 bin ton arpa için 250 milyon lira ödeme yapıldı. Söz konusu alım miktarı geçen yılın tamamında alınan arpa miktarını geçti. Böylece yılın 7 ayında arpa alımında rekor seviyeye ulaşıldı.

Tarım Kredi, 2020 yılı itibarıyla 1 milyon 600 bin ton ve 2,5 milyar lira tutarında ürün alımı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

