Tarım Kredi’den katılım bankacılığı atılımı

Tarım sektöründe katılım bankacılığı ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, katılım bankacılığında kararlı olduklarını belirtti.

Faiz yükünün maliyetleri bu kadar etkilediği bir durumda alternatif bir sistem oluşturulması gerektiğini vurgulayan Poyraz, tarım sektörünün katılım bankalarının yatırım yapmalarına müsait olduğunu ve fırsatlar sunduğunu anlattı. Poyraz, örnek olması için bir katılım bankasıyla ticaret yaptıklarını belirten Poyraz, Tarım Kredi’nin katılım bankası kurma yönünde kararlı olduğunun altını çizdi. Poyraz, şöyle devam etti: “Bu işe sermaye koymak isteyen yabancı ortaklarla ya da Türkiye’de bu işe yatırım yapmak isteyen, bu işe varız diyen katılım bankalarıyla veya en nihayetinde biz biraz daha küçük başlayalım ama biz başlayalım dersek de bu işe başlayabiliriz. Biz bunu çalışıyoruz ve inşallah yakın zamanda da bu projemizi Cumhurbaşkanına sunacağız. Yani ete kemiğe büründüğünü söyleyebilirim. İllaki biz yapalım demiyoruz.”