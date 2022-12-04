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Ekonomi Tarım Kredi’den 2023 için 5 milyar liralık yatırım hedefi
Ekonomi

Tarım Kredi’den 2023 için 5 milyar liralık yatırım hedefi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2022’de 2.5 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve 4 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:48:00 -
Tarım Kredi’den 2023 için 5 milyar liralık yatırım hedefi

Aydın, gelecek yıl da 5 milyar liralık yatırıma imza atmayı hedeflediklerini aktardı. Aydın, süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik Aynes Gıda’nın satın alma işlemini tamamladıklarını belirtti. Aydın, yenileme yatırımları yaparak şirketin gücüne güç katacaklarını dile getirdi. Şirketin Tarım Kredi tarafından satın alınmasının süt üreticilerini sevindirdiğini kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Biz zamanında sütün parasını ödüyoruz, üretim maliyetiyle fiyatı birbirine uyumlu kılıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan husus ihtiyacımız olan sütü tedarik etmek ve aynı zamanda üreticilerimizin gelirlerini yükseltmelerini sağlamaktır. Şu anda tesis kapasite kullanımı günlük 400 tona düşmüş durumdadır. Biz bu rakamı en kısa zamanda günlük bin ton seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Özetle üreticilerden uygun fiyatla süt almış olacağız ve ödemeleri zamanında yapacağız.” Aydın, ayçiçek yağı ve zeytinyağı sektöründe ciddi bir oyuncu olmayı düşündüklerinin de altını çizdi.

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