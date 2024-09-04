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Ekonomi Tarım Kredi Market'teki şok indirimleri kaçırmayın! Son tarih 6 Eylül
Ekonomi

Tarım Kredi Market'teki şok indirimleri kaçırmayın! Son tarih 6 Eylül

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:58:00 -
Tarım Kredi Market'teki şok indirimleri kaçırmayın! Son tarih 6 Eylül

Tarım kredi marketleri, 06 Eylül 2024 tarihlerine kadar geçerli indirimli ürünler listesini açıkladı. İşte indirimli ürünler…

Tarım kredi marketlerde, 06 Eylül tarihlerine kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesini duyurdu.

  • Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri: 175 TL
  • Anadolu Nohut: 41,90 TL
  • Anadolu Nohut: 41,90 TL
  • TK Pilavlık Bulgur: 56,90 TL

  • Tarsüt Bergama Tulum Peyniri: 109,90 TL
  • Tarsüt Tereyağı: 269 TL
  • Tarsüt Yöresel Peynirler: 67,50 TL

  • TK Domates Salçası: 35,90 TL
  • Anadolu Osmancık Pirinç: 99,90 TL
  • TMO Kırmızı Mercimek: 24 TL
  • Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı: 315 TL
  • TK Bezelye Konservesi: 23,50 TL
  • TK Kaymaksız Yoğurt: 95 TL
  • TK Ayran: 31,50 TL
  • TK Labne: 54,90 TL
  • TK Taze Kaşar Peyniri: 249,90 TL
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