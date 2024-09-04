Tarım Kredi Market'teki şok indirimleri kaçırmayın! Son tarih 6 Eylül
Tarım kredi marketleri, 06 Eylül 2024 tarihlerine kadar geçerli indirimli ürünler listesini açıkladı. İşte indirimli ürünler…
Tarım kredi marketlerde, 06 Eylül tarihlerine kadar geçerli yeni indirimli ürünler listesini duyurdu.
- Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri: 175 TL
- Anadolu Nohut: 41,90 TL
- Anadolu Nohut: 41,90 TL
- TK Pilavlık Bulgur: 56,90 TL
- Tarsüt Bergama Tulum Peyniri: 109,90 TL
- Tarsüt Tereyağı: 269 TL
- Tarsüt Yöresel Peynirler: 67,50 TL
- TK Domates Salçası: 35,90 TL
- Anadolu Osmancık Pirinç: 99,90 TL
- TMO Kırmızı Mercimek: 24 TL
- Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı: 315 TL
- TK Bezelye Konservesi: 23,50 TL
- TK Kaymaksız Yoğurt: 95 TL
- TK Ayran: 31,50 TL
- TK Labne: 54,90 TL
- TK Taze Kaşar Peyniri: 249,90 TL