Tarım Kredi Marketleri piyasayı rahatlatacak

Açılması planlanan marketlerin piyasaya etkisini milletvekilleri Akit’e değerlendirdi.

Ceylan: Herkese nefes aldırır

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin çok uzun zamandır vatandaşa hizmet verdiğini dile getiren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, şunları söyledi: “Halk tarafından Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine büyük ilgi var. Diğer zincir marketlere göre fiyatlar daha uygun. Bu marketlerin sayısının arttırılması piyasaya denge getirecektir. Tekelleşen marketler üreticinin ürettiği ürünü istediği fiyattan alıp yine fahiş fiyatlarla satıyordu. Açılması planlanan bu marketleriniz direkt üreticiden aldığı ürünleri raflarda tüketiciye sunması ucuz olmasının en büyük sebebidir. Bu politika ile hem üretici hem de tüketici rahat bir nefes alacaktır. Açılacak olan marketlerin sayısının bin ile sınırlandırılmayacağını düşünüyorum. Zamanla vatandaşların ilgisine göre sayıları daha çok artacaktır.” Açılacak olan marketlerin ardından yapılan denetimlerinde devam ettirilmesi gerektiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da, şu değerlendirmede bulundu:

Taş: Denetimler de sürmeli

“Tarım Kredi Kooperatifi marketleri zincir marketlerin fahiş fiyat uygulamalarını büyük oranda etkileyecektir. Üretici ve tüketici arasında da köprü görevi görebilir bu marketlerimiz. Bugün tekelleşen marketler üreticiden düşük maliyetle aldıkları ürünü vatandaşa yüksek maliyetlerle satıyor. Açılması öngörülen marketlerle birlikte yapılan denetimler de devam etmeli. Üretici ve tüketicinin mağduriyeti daha da azaltılmalıdır. Zaten Tarım Kredi Kooperatifi marketleri uzun zamandır vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Sayılarının artması çok olumlu olacaktır.”