Tarım Kredi Marketleri hangi ürünlerde indirim başladı? Tarım Kredi marketleri indirimleri güncel:
Bebek bezi indirimi var mı 2022 | Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 30’u aşkın üründe indirim uygulanacak. Vatandaşlar ise indirimlerin ne zaman başlayacağı, hangi ürünlerde indirim uygulanacağı araştırılıyor. Peki, Tarım Kredi marketlerinde ucuz et satışı başladı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30’u aşkın üründe indirime gidildi. Peki, hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılacak? Tarım Kredi marketleri indirime giren ürünlerin tam listesi:
Tarım Kredi Marketleri hangi ürünlerde indirim başladı? Tarım Kredi marketleri indirimleri güncel:
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi. Tarım Kredi marketlerinde indirimler 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
İndirimin uygulanacağı ürünler şöyle:
Makarna
Un
Salça
Pirinç
Bulgur
Mercimek
Nohut
Fasulye
Şeker
Ayçiçek yağı
Zeytin yağı
Tavuk ürünleri
Tam yağlı süt
Yarım yağlı süt
Yumurta
Peynir
Tereyağ
Bal
Zeytin
Çay
Türk kahvesi
Patates
Kuru soğan
Karpuz
Kavun
Çamaşır deterjanı
Bulaşık deterjanı
Çamaşır suyu
Sıvı sabun
Peçete
Rulo havlu
Kolonya
Bebek bezi
Kırmızı et satışları başlayacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde indirimli kırmızı et satışının da başlayacağını ifade etmişti. Konu hakkında son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamalarda bulundu. Kirişci, "Şu anda bizim Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. Ama Tarım Kredi, 1300 tane tarım kerdi market var. Bu 1300 tane Tarım Kredi marketler de inşallah özellikle kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş, kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız” dedi.