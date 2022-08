Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30’u aşkın üründe indirime gidildi. Peki, hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılacak? Tarım Kredi marketleri indirime giren ürünlerin tam listesi:

Tarım Kredi Marketleri hangi ürünlerde indirim başladı? Tarım Kredi marketleri indirimleri güncel:

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi. Tarım Kredi marketlerinde indirimler 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

İndirimin uygulanacağı ürünler şöyle:

Makarna

Un

Salça

Pirinç

Bulgur

Mercimek

Nohut

Fasulye

Şeker

Ayçiçek yağı

Zeytin yağı

Tavuk ürünleri

Tam yağlı süt

Yarım yağlı süt

Yumurta

Peynir

Tereyağ

Bal

Zeytin

Çay

Türk kahvesi

Patates

Kuru soğan

Karpuz

Kavun

Çamaşır deterjanı

Bulaşık deterjanı

Çamaşır suyu

Sıvı sabun

Peçete

Rulo havlu

Kolonya

Bebek bezi

Kırmızı et satışları başlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde indirimli kırmızı et satışının da başlayacağını ifade etmişti. Konu hakkında son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamalarda bulundu. Kirişci, "Şu anda bizim Et Süt Kurumu satış mağazalarımızın önünde kuyruklar oluyor. Ama Tarım Kredi, 1300 tane tarım kerdi market var. Bu 1300 tane Tarım Kredi marketler de inşallah özellikle kasap reyonunun Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş, kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız” dedi.