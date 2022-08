Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30’u aşkın üründe indirim 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Vatandaşlar ise hangi ürünün kaça satıldığını araştırmaya başladı. Tarım Kredi marketleri aktüel ürün kataloğu:

Tarım Kredi marketleri ayçiçek yağ, un, şeker, et, tavuk fiyatı güncel:

Tarım Kredi Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak” denildi.

Habertürk TV’de yer alan haberde 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya, vakumlu 500 gram siyah zeytin 27,95 liraya, salamura siyah zeytin 13,75 liraya düştü. Yarım yağlı beyaz peynir 69,90, tam yağlı beyaz peynir de 72,90 lira oldu. 2 litrelik ayçiçek yağı 64,50 liraya, bir litreliği ise 33,50 liraya düştü. Siyah çay şu an da yeni fiyatları ile 59 liradan satışa sunuluyor. Zeytinyağında ise düşüş 54,90 lirayı buldu. Balın yarım kilosu 37 liradan satılıyor. Şekerin kilosu ise 17 liradan alıcıya ulaştırılıyor. Aktüel ürün kataloğu yayımlandığında haberlerimizde yer vereceğiz.