Hamas tünelde ayine bile izin vermiş! İşkenceci İsrail kendi kendini yalanladı

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, dün bir defa daha farkında olmadan kendisini yalanlayarak her zaman yalanla iftirayla nasıl algı yaptığını da ortaya koymuş oldu...

İsrail ordusu, esir ailelerinden izin alarak elde ettiği görüntüleri basına dağıttı. Yahudi Jeruselam Post gazetesinin haberine göre 2024 yılında Hamas tünellerinde öldürülen 6 rehine, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov ve Almog Sarusi görülüyor. Yahudi basını görüntüleri verirken 6 rehineyi İsrail ordusunun öldürdüğü gerçeğini de çarpıtarak Hamas’ın öldürdüğü iftirasını attı.

Öldürülmelerinden aylar önce 6 İsrailli rehinenin Hanuka mumlarını yakarken çekilen görüntüleri yayınlanırken haberde şu ifadeler kullanıldı: “Ordu tarafından tarafından elde edilen görüntülerde, Ağustos 2024’te ordu tarafından bulunan “Güzel Altılı” olarak adlandırılan 6 rehine görülüyor: Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov ve Almog Sarusi.

Danino, grup özel bir ana ulaşıldığında söylenen bir dua olan Shehecheyanu’yu söylerken, fincanların üzerine dengelenmiş küçük mumları yakarken görülüyor. İlk gecenin mumlarını yaktıktan sonra grup birkaç geleneksel şarkı söyledi. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu tarafından yayınlanan bir açıklamada, 6 kişinin aileleri, “O karanlık yerde Hanuka mumlarını yakmak, Yahudi ruhunun özünü yansıtıyor: ışığın karanlığa üstün gelmesi” dedi.

İSKAMBİL OYNAYIP YENİ YILA GERİ SAYIM YAPTILAR

Açıklamada, “Hamas bu videoları çekti, ancak bu görüntülerde ‘güzel altılının’ insanlığı parlıyor. Onlar canlı olarak yakalandılar, esaret altında hayatta kaldılar ve sağ salim evlerine dönmeleri gerekiyordu” denildi.

Ek görüntülerde 6 kişinin iskambil kartlarıyla oynadıkları, yeni yıla geri sayım yaptıkları, birbirlerinin saçlarını kestikleri, tünellerde yürüdükleri görülüyor. Bu tarzdü esirlere 20 video ya da fotoğrafın olduğu belirtildi.

İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon, görüntülerin yayınlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Gazze’de Hamas’ın rehinelerimize nasıl davrandığını asla affetmeyeceğiz ve asla unutmayacağız” diye yazarken aslında kendilerinin Filistinlilere nasıl işkenceler yaptıklarını unutturmaya çalıştı.

Ey İsrail, sen Filistinlilere böyle muamele ediyor musun?

Barbar İsrail, Filistinlileri esir edip zindanlarda işkenceyle öldürürken Hamas’ın Yahudi rehinelere nasıl insanca davrandığını siyonistlerin paylaştığı videolarda da görüldü. Daha önce yalanlarla “Hamas ““Hamas esirlere en acımasız şekilde davrandı” yalanını uyduran hatta tecavüz iftirası bile atan ahlaksız Yahudilerin, zindanlardaki Filistinlilere bir gün bile insanca muamele yaptığı da biliniyor.