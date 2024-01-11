Tarım Kredi Market duyurdu: O ürün için verilecek para değişti! Bomba indirim haberi, resmi olarak güncelledi!
Tarım Kredi Market tarafından yapılan açıklama ile birlikte ocak ayının ortalarına kadar devam edecek çamaşır deterjanı indirimi açıklaması geldi.
Kredi Market tarafından yapılan açıklamaya göre 6 ile 14 Ocak tarihleri arasında Viking sıvı çamaşır deterjanı renkliler, siyahlar, hassas ciltler için 2.700 milim 79.90 TL yerine 69. 90 lira satılacak. Söz konusu indirim kampanyasına ilişkin detaylarını Tarım Kredi Merkezi sosyal medya hesap üzerine yapılan paylaşım ile bilgi verildi.
İndirim ile ilgili paylaşımda tarihlerde temizlik ürünlerinde indirim mağazalarında sizleri bekliyoruz ifadesine yer verildi.
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