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Ekonomi Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satacak
Ekonomi

Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak. İşlenmiş ve paketlenmiş ürünleri tüketicimize ulaştıracağız. İnşallah mağazalarımıza kendi ürünlerimizi koymayı hedefliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:41:00 -
Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satacak

Et ürünleriyle ilgili vatandaşın ciddi bir güven probleminin olduğunu da dile getiren Poyraz, “Onun için önemli bir adım atacağız. Anlık görüntüler sunup tesis ile mağaza arasındaki farkı ortadan kaldıracağız. Görsel olarak kuracağımız sistemlerle tüketicimiz, elini uzattığı ürünün hangi ortamda üretildiğini anlık görme imkânı elde edecek” diye konuştu.

İş birliği geliştirilecek

Poyraz, ayrıca pek çok yetiştirici ve kooperatif yapılanmalarıyla iş birliğini gelecek dönemde geliştireceklerinin altını çizerek, “Onlara da sözleşmeli üretim yaptıracağız. Onlar tarafından yetiştirilen besi hayvanlarını alıp işleme ve pazara taşıma noktasında alternatif bir kanal oluşturacağız” şeklinde konuştu.

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