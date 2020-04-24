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Gündem

Tarım Kredi Kooperatifi ve e-PTTAVM hızır gibi yetişecek

Büyük şehirlerde dün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ramazan ayının ilk üç gününü de kapsayacak.

2020-04-24 10:10:00 -
Tarım Kredi Kooperatifi ve e-PTTAVM hızır gibi yetişecek

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Ramazan yardımlarının vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için de kurumlar bazı önlemler aldı. Bu kapsamda PTT’nin iştiraki yerli e-ticaret sitesi e-PTTAVM, ramazan yardımlarını sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulan PTT Kargo çalışanları aracılığıyla vatandaşa ulaştırmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan işbirliği kapsamında belirlenen koliyi satın alan hayırseverin yardımı, kargo aracılığıyla ihtiyaç sahibine ulaştırılabilecek. Kısıtlamanın devam etmesi halinde ramazan ayı boyunca aynı sistem işlemeye devam edecek.

 


Yeni Akit Gazetesi
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