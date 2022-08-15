Tarım Kredi Kooperatifi market şubeleri | Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Tarım Kredi Kooperatifi Market ŞUBELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyat artışına yönelik Tarım Kredi Kooperatiflerine indirim talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 40'a yakın üründe indirime gidileceğinin haberini vermesinden sonra Tarım Kredi Market şubeleri merak konusu oldu. Peki, Tarım Kredi Market nerede, hangi şehirlerde bulunuyor? En yakın Tarım Kredi Kooperatif şubeleri hangi semtlerde? İşte il il Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin listesi...

Marketlerdeki fahiş fiyat artışına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan indirim talimatı geldi. Erdoğan, et ve Ayçiçek yağı başta olmak üzere 30'un üzerinde üründe indirim yapılacağını ilan etti. Bu güzel haberden sonra Tarım Kredi Kooperatifi Market şubeleri tüketiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Tarım Kredi Marketleri nerelerde konumlanıyor? Tarım Kredi marketleri hangi illerde, nerede var? En yakın Tarım Kredi Market şubesi nerede? İşte Tarım Kredi Kooperatif'in tüm şubeleri…

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ NEREDE VAR?

Tarım Kredi Marketleri Türkiye genelinde toplamda 1.400 market olarak hizmet veriyor.

İşte Tarım Kredi Kooperatiflerinin bulunduğu şehirler:

Aydın, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Karaman,Kocaeli, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Sakarya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'da konumlanırken yeni açılacak marketlerle birlikte tüm şehirlerde market olacak.

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VATANDAŞLARIN SEPETİ DAHA UCUZA DOLACAK

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim bugün başlıyor. 1.400 markette etiketler değiştirilerek market raflarında yer aldı. Bugün itibariyle bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın konuya ilişkin, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarına dikkat çeken Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını belirtti.

Tarım Kredi Market indirim şöleni başlıyor!

Yarından itibaren 5 L Ayçiçek yağı, 5 kg şeker, 30’lu koli yumurta, un fiyatları düşecek! TKM 15 Ağustos 2022 indirimleri. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri vatandaşların ekonomik alışveriş yapabilmesi amacı ile kurulmuştu. Ancak bir süre önce fiyat artışları ile gündeme gelmeye başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da müdahale gecikmedi. Talimat veren Erdoğan, Tarım Kredi markette ürün fiyatlarının düşürülmesini istedi. Tarım kredi Kooperatif marketler de bu talimat üzerine harekete geçerek onlarca üründe indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu. O ürünler arasında Ayçiçek yağı, şeker, un da var. Yarın Tarım kredi marketlerde büyük indirim başlayacak.

TKM 15 Ağustos 2022 indirimleri ve fiyat listesi

Tarım Kredi Market dev indirim için hazırlıklarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde yüzlerce şubede indirim çılgınlığı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimarı üzerine harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları düşürüyor. Yarın sabah erkenden marketler önünde resmen izdiham oluşacak. Ayçiçek yağı, şeker, un, yumurta, bakliyat, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, mana reyonu hepsinin fiyatı düşüyor. Bu indirim daha önce olmadı, ilk kez bu kadar düşecek. İşte TKM 15 Ağustos 2022 indirimli fiyat listesi…

15 AĞUSTOS’TA İNDİRİM BAŞLIYOR

Tarım kredi market indirimi 15 Ağustos’ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat sonrası harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifi tüm ürünlere indirim uygulamaya karar verdi. Yarın sabah saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri önünde kuyruk oluşacak. Çünkü 5 L Ayçiçek yağı, 5 kg şeker, 30’lu koli yumurta, un fiyatları büyük indirime girecek. Bu defa ufak etiket oyunları değil, gerçek indirimler var. Tüketiciler nihayet gıda ürünlerini hesaplı alma şansını elde edecek. Üstelik de diğer marketlerin bu indirimler sonrasında fiyatları geri çekmesi bekleniyor. Yani tarım kredi indirimi bir zincir indirimi tetikleyecek. Özellikle kırmızı et fiyatlarında yüzde 35’e varan indirim vatandaşları bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ete ulaşmanın daha kolay olması için fiyat indirimi konusunda talimat vermiş ve oranı da açıklamıştı. Daha önce Tarım kredi marketlerde kuzu etinde büyük indirim yapıldığını hatırlatan Erdoğan, büyükbaş hayvan etinde de indirimin yüzde 30-35 aralığında olmasını istemişti. Yarından itibaren Türkiye genelinde TKM indirimleri başlayacak ve böylece de yeni etiketleri görmüş olacağız.

BUGÜN DE İNDİRİM VAR

Tarım Kredi Market indirimi yarın başlayacak ama bugün de bir çok üründe indirim var. TKM sosyal medya hesaplarından indirimli ürünler ve fiyatları duyuruldu. Özellikle yaz ayları olmasına rağmen bir türlü gerilemeyen sebze meyve fiyatları Tarım kredi markette ucuzladı. 13-15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyası kapsamında, domates, biber, erik, çilek, kiraz, patates, patlıcan, kabak, üzüm, soğan, marul, roka, maydanoz gibi sebze ve meyveler hesaplı fiyatları ile raflarda yerini aldı.