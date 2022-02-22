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Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek yağına indirim yapıldığını duyurdu
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek yağına indirim yapıldığını duyurdu

Daha önce Toprak Mahsulleri ile fiyat farkının olduğu Tarım Kredi Kooperatifi, vatandaşlardan gelen istek üzerine ayçiçek yağını aynı fiyattan satmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:03:00 -
Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek yağına indirim yapıldığını duyurdu

Üreticiden tüketiciye aracısız satış yapan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait marketlerde 92.5 TL’ye satışı yapılan ayçiçek yağı, kamuoyunun talebi üzerine Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmaya başlandı.

 

Piyasada 130 TL bandında satılan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, TMO ürün satış noktalarında 92.5 TL’den satışa sunulmuştu. Daha yaygın şube ağına sahip ve yine bir kamu teşebbüsü olan Tarım Kredi marketlerinde ise fiyatlar TMO’dan bir miktar yüksekte bulunuyordu. En yaygın zincir marketlerin fiyatları ise TMO’ya göre yüzde 15-20 civarında yüksek.

Fiyat farkı vardı

Kamuoyu daha ulaşılabilir şubelere sahip olan Tarım Kredi marketlerinde de fiyatların TMO ile aynı olmasını talep etti. Bunun üzerine yeni bir adım atılarak talebe karşılık verildi. TMO’da 92.5 TL’ye satılan ayçiçek yağı Samsun'da Tarım Kredi marketlerinde de satılmaya başlandı. Ürüne yoğun talep gösteren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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Yorumlar

meleknur

NE 130 NE DE 92 LİRA UCUZ! HİÇ KİMSE KUSURA BAKMASIN! 60-70 LİRA FİYAT HAKKIDIR. ŞİMDİ YUMURTA 35 LİRA DAN SATANLARDA VAR ŞİMDİ UCUZMU OLUYOR 35 BU NEDİR? NORMA FİYATI 19-20 LİRAYDI, HADİ ŞİMDİ DE OLSUN 23 LİRA! 35-39 NEDİR!
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